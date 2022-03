Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Fahrzeugaufbrüche - Fahrzeugteile entwendet

Limburgerhof (ots)

In der Nacht von Montag, 21.03.2022, auf Dienstag, 22.03.2022, wurde von bislang unbekannten Tätern bei mehreren im Ortsgebiet geparkten PKWs je eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug das Lenkrad und in einem Fall zusätzlich das fest verbaute Navigationssystem entwendet. In einem Fall waren keine Aufbruchspuren zu erkennen. Offensichtlich war hier das so genannte Keyless Go- System elektronisch überwunden worden. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell