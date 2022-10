Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Polizei nimmt 22-Jährigen nach Sachbeschädigungen an zwei Autos fest

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierte ein 22-Jähriger in der Bad Arolser Bahnhofstraße. Er beschädigte zwei Autos, urinierte in der Öffentlichkeit und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Auf ihn warten nun mehrere Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Ein Zeuge rief gegen 01.00 Uhr bei der Polizei an und teilte mit, dass ein junger Mann in der Bahnhofstraße in Bad Arolsen zwei Autos beschädigt habe und nun von mehreren Personen festgehalten werde.

Als die Polizei am Einsatzort eintraf, stellten sie zunächst mehrere Personen fest, die um den vermeintlichen Tatverdächtigen standen. Die Zeugen schilderten anschließend, dass der 22-Jährige einen Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße überqueren wollte. Aus diesem Grund hielt ein Auto an. Der 22-Jährige sei plötzlich auf das Auto zugegangen und habe an die Fahrzeugfront uriniert. Der Fahrer setzte sein Auto zurück und sprach den jungen Mann an. Dieser habe nun mit seinem Handy auf die Motorhaube geschlagen, anschließend seinen Weg auf dem Fußgängerüberweg fortgesetzt. Dort hatte mittlerweile ein zweites Auto angehalten. An diesem habe der 22-Jährige ein Wischerblatt des Heckscheibenwischers abgerissen und mit seinem Handy gegen eine Bremsleuchte geschlagen. Danach konnten mehrere Zeugen den unter Alkoholeinfluss stehenden Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Festnahme beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Diese fanden bei der nun folgenden Durchsuchung noch eine geringe Menge Marihuana. Der Tatverdächtige musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen und wurde am nächsten Morgen wieder auf freien Fuß gesetzt. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizeistation Bad Arolsen leitete Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in zwei Fällen, Beleidigung der Polizeibeamten und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Belästigung der Allgemeinheit gegen den polizeibekannten 22-Jährigen ein.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

