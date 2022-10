Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Diesel aus Bagger gestohlen

Korbach (ots)

Insgesamt etwa 200 Liter Diesel entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende aus zwei Baggern in Diemelstadt-Rhoden.

Die Baufahrzeuge wurden am Freitagnachmittag in einem Waldgebiet nahe dem "Holzplatz Rhoden" abgestellt. Am Montagmorgen mussten die Bauarbeiter feststellen, dass Unbekannte die Schlösser der Tankdeckel an zwei Baggern aufgebrochen hatten. Aus den Tanks zapften die Täter insgesamt etwa 200 Liter Diesel im Wert von über 400 Euro ab. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 300 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell