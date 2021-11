Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrzeugführer wiederholt ohne Fahrerlaubnis kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 18. November 2021, kontrollierten Beamte gegen 15:10 Uhr in der Motzener Straße in Berne den Pkw eines 26-jährigen Fahrzeugführers aus Hude. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und bereits am Vortag wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis kontrolliert wurde. Gegen den Huder wurde ein erneutes Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde festgestellt, dass der Hude wiederum den Pkw nutzte, der am Vortag wegen Bauartveränderungen bemängelt wurde. Dem Huder wurde eindringlich das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell