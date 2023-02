Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Seitenscheibe eines geparkten Autos mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Engen, Lkr. Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstag, 23.00 Uhr, und Sonntag, 23.50 Uhr, die hintere, linke Seitenscheibe eines in der Breitestraße abgestellten BMWs mutwillig beschädigt. Der BMW parkte im genannten Zeitraum am Straßenrand vor dem Gebäude Breitestraße 10. Durch die Tat entstand an dem Auto über 200 Euro Schaden. Die Polizei ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei Engen (07733 9409-0) entgegen.

