Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Keine Beute bei Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Wiehl (ots)

Bei einem Einbruch in ein Haus in Wiehl-Brächen sind Einbrecher leer ausgegangen. Die Einbrecher hatten sich zu dem Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Bühl" über ein aufgehebeltes Fenster Zugang verschafft. Allerdings mussten die Einbrecher dann feststellen, dass das Haus derzeit unbewohnt ist und dort nichts zu erbeuten war. Hinweise zu dem Einbruch, der sich zwischen 10 Uhr am 22. Dezember und 18 Uhr am 28. Dezember ereignet hat, nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

