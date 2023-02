Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen - Wiechs, K 6119) Unfall mit Fahrzeugüberschlag - Autofahrer schwer verletzt

Eigeltingen - Wiechs, K 6119 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit dem Überschlag eines BMWs, bei welchem sich der 20-jährige Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen hat, ist es am Sonntagmorgen zwischen Wiechs und Eigeltingen auf der Kreisstraße 6119 gekommen. Der 20-Jährige fuhr mit einem 1er BMW kurz nach 08 Uhr von Wiechs in Richtung Eigeltingen. Nach eigenen Angaben wich der junge Mann auf der Strecke einem querenden Fuchs aus, verlor die Kontrolle über den BMW und kam nach rechts von der Kreisstraße ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall vermutlich Verletzungen im Halswirbelbereich zu, konnte sich jedoch selbständig aus dem Auto befreien. Hinzukommende Verkehrsteilnehmer leisteten erste Hilfe. Schließlich wurde der 20-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in die Singener Klinik geflogen. Der auf dem Dach liegende BMW musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. An dem schon älteren Wagen entstand rund 5000 Euro Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell