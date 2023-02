Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Kleingartenhütte

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Im Laufe des Wochenendes, vermutlich im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag, ist ein Unbekannter in eine Kleingartenhütte in der Kleingärtneranlage Römerziel eingebrochen. Nach dem Einschlagen einer Fensterscheibe drang der Unbekannte in die Gartenhütte ein und entwendete daraus eine Musikanlage im Wert von rund 800 Euro. Hinweise zu der Tat werden an das Polizeireviers Singen (07731 888-0) erbeten.

