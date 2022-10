Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Einbruch und Diebstahl bei Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am heutigen Freitag, dem 14.10.2022 wurden dem Polizeirevier in Ribnitz-Damgarten sowohl ein Einbruch in Semlow, als auch ein Diebstahl in Ahrenshagen-Daskow gemeldet.

Ersten Ermittlungen zufolge haben sich unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag gewaltsam Zutritt zu einem umzäunten Bereich eines landwirtschaftlichen Betriebsgeländes in Semlow verschafft. Aus einer dort angegriffenen Werkstatt wurden diverse Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 12.000 Euro entwendet. Als mögliche Tatzeit kann hier ein Zeitraum von Mitternacht bis 07:00 Uhr benannt werden. Die Kriminalpolizei Ribnitz-Damgarten kam vor Ort und hat die Spurensuche und -sicherung übernommen.

In Ahrenshagen-Daskow wurde ein Motorrad der Marke Yamaha entwendet. Es stand frei zugängliches vor einem Mehrfamilienhaus und war entsprechend gesichert auf einem dortigen Parkplatz. Ersten Ermittlungen zufolge könnte die Tat zwischen 22:30 Uhr und 09:00 Uhr passiert sein. Das Motorrad hat eine Wert von etwa 9.500 Euro.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten, Tel. 03821/8750, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell