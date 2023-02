Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) 4-jähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Tuttlingen (ots)

Am Samstag, gegen 13.30 Uhr, ist ein kleines Mädchen bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Bergstraße und der Karlstraße schwer verletzt worden. Ein 57-jähriger Fahrer eines Audi A3 war auf der Bergstraße unterwegs und bog an der Kreuzung nach rechts in die Karlstraße ein. Hierbei schnitt der Autofahrer die Fahrbahn und prallte mit einem 4-jährigen Mädchen zusammen, das auf dem Gehweg entlang der Karlstraße in Richtung Stadtmitte rannte. Die begleitenden Eltern konnten den Autofahrer zum Anhalten bringen. Nach einer Entschuldigung setzte der Mann jedoch seine Fahrt fort, ohne die für die Schadensregulierung notwendigen Regelungen zu treffen. Als das Mädchen kurze Zeit später über Schmerzen klagte, brachten die Eltern das verletzte Kind in eine Klinik. Erst am nächsten Tag verständigten die Eltern die Polizei. Die Beamten konnten mittlerweile den Unfallverursacher ermitteln.

