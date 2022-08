Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Drohne bei Fußballbegegnung des KSC gegen den F.C. Hansa Rostock zur Überwachung im Einsatz - Hinweis auf Brandgefahr

Karlsruhe (ots)

Mit Blick auf die Fußballbegegnung des Karlsruher SC gegen den F.C. Hansa Rostock möchte die Polizei auf die derzeitige besondere Brandgefahr in der Natur hinweisen:

Sollte es entgegen der Wetterprognosen am Samstagvormittag nicht ausreichend regnen, wird an alle Rauchenden appelliert, aus Sicherheitsgründen ausnahmsweise in Wald und Flur auf das Rauchen zu verzichten. Wir bitten auch darum, keine Kraftfahrzeuge auf trockenen Grasflächen zu parken, da ein hoch erhitzter Katalysator die vertrocknete Vegetation in Brand setzen könnte.

Mit einer angemessenen Zahl an Einsatzkräften wird das Polizeipräsidium Karlsruhe gemeinsam mit Ordnern des KSC für die Sicherheit der Zuschauer in und um das Stadion sorgen.

Zur Unterstützung des Einsatzes wird die Polizei das Geschehen gegebenenfalls auch mit Hilfe einer Drohne im Auge behalten.

Ralf Minet, Pressestelle

