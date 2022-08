Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Handgreiflichkeiten zwischen Busfahrer und Fahrgast

Karlsruhe (ots)

Bereits am Mittwoch der vergangenen Woche kam es in einem Bus in Rheinstetten zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Busfahrer und einer Dame, die mitfahren wollte.

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen der Dame und dem Fahrer wegen ihres Tickets mündete in einem Handgemenge und Beleidigungen. Ein bislang unbekannter Zeuge konnte den Vorfall in einem Bus von der Haltestelle "Rösselsbrünnle" Richtung Neuburgweier beobachten.

Diesen Mann und weitere Zeugen sucht nun die Polizei. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Pressestelle

