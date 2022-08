POL-PPMZ: Schwerpunktkontrollmonat der Polizei im August - Zielrichtung Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Ingelheim (ots) - In der Nacht vom 28. auf den 29. Juli wurde in den Kiosk des Freibades in Ingelheim eingebrochen. Hierbei wurden ein rotes Sparschwein sowie ein Kasseneinsatz und ein grauer Beutel entwendet. Entwendet wurde ein geringer dreistelliger Eurobetrag. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in ...

mehr