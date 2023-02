POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigung auf der Kreuzstraße

Oberndorf am Neckar (ots) - Die Polizei hat am Freitagabend gegen 23 Uhr zwei junge Farbsprayer im Alter von 17 und 19 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, am Don-Bosco-Haus und an einem Baucontainer auf der Wasserfallstraße Graffitis gesprüht zu haben. Wie die Polizei kurz nach einem eingegangenen Hinweis auf die Verdächtigen feststellte, waren die ...

