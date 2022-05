Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl mehrerer Fahrräder und Fahrradcomputer auf der Insel Usedom im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Heringsdorf (ots)

In der Nacht vom 21.05.2022 zum 22.05.2022 kam es auf der Insel Usedom zu mehreren Diebstählen hochwertiger Fahrräder mit einem hohen Gesamtschaden. Im Seebad Heringsdorf wurden auf dem Gelände eines Campingplatzes in der Triftstr. insgesamt sechs E-Bikes verschiedener Marken und drei Fahrradcomputer entwendet. Der entstandene Stehlschaden beläuft sich auf ca. 19.150,-Euro. In unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort wurden in der Maxim-Gorki-Str. in Heringsdorf weitere vier Fahrräder verschiedener Marken entwendet, davon drei E-Bikes und ein Trekkingrad. Hier beläuft sich der Stehlschaden auf ca. 11.900,-Euro. Ca. einen Kilometer entfernt, wurde in der Bergstr. im Seebad Bansin ein weiteres E-Bike entwendet. Der Stehlschaden lässt sich dabei mit 2700,-Euro beziffern. Der Gesamtschaden beträgt nach aktuellem Stand ca. 33.750EUR. Alle Fahrräder waren gegen Wegnahme mittels Schloss gesichert. Drei Fahrräder konnten im Zuge einer Nahbereichsabsuche aufgefunden und den Eigentümern zugeordnet werden. Diese wurden zur Spurensicherung zunächst sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rät vor allem Urlaubern, ihre Fahrräder am Abend möglichst in umschlossenen Räumen, wie zum Beispiel Wohnungen oder Fahrradschuppen abzustellen. Zeugen werden gebeten ihre Beobachtungen der Polizei in Heringsdorf unter Tel. 038378279224, jeder anderen Polizeidienststelle oder per Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

