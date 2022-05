Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 104 zwischen Klein Helle und Gädebehn, im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, mit einem schwer- und zwei leichtverletzten Kradfahrern

Neubrandenburg (ots)

Am 22.05.2022, gegen 12:05 Uhr, kam es auf der B 104, kurz vor der Ortslage Gädebehn zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten und zwei leichtverletzten Kradfahrern. Eine Gruppe von 10 Motorradfahrern befuhr die B 104 aus Richtung Neubrandenburg kommend, in Fahrtrichtung Stavenhagen. Aufgrund eines Verkehrshindernisses mussten die Biker ihre Kräder kurz vor der Ortslage Gädebehn verkehrsbedingt abbremsen. Ein 57-jähriger deutscher Fahrer einer Suzuki mit einer 56-jährigen deutschen Sozia, übersah die Bremssignale der vorausfahrenden Kräder und fuhr auf die Harley-Davidson eines 55-jährigen deutschen Fahrers auf. Dieser wiederum kollidierte in der weiteren Folge mit der Honda eines 35-jährigen deutschen Fahrers. Hierbei wurde der 57-Jährige schwer und die beiden anderen Beteiligten leicht verletzt. Die Sozia des Unfallverursachers blieb bei der Kollision unverletzt. Die beiden leichtverletzten Biker, sowie der Schwerverletzte wurden zur weiteren medizinischen Versorgung durch drei RTW-Besatzungen in das Klinikum Neubrandenburg gebracht. Die behandelnde Notärztin wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen. An den Motorrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. Die B 104 musste für ca. eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell