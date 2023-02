Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in die alte Sporthalle

Rietheim-Weilheim (ots)

In der Nacht von Sonntag, 20.30 Uhr, auf Montag, 8.30 Uhr, ist ein unbekannter Täter in die alte Rietheimer Sporthalle auf der Dürbheimer Straße eingebrochen. Der Unbekannter hebelte die alte Holztür auf und gelangte in die Halle. Augenscheinlich konnte der Täter in der Halle keine Beute machen. Den an der Holztür entstandenen Sachscahden schätzt die Polizei auf rund 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Nacht auf Montag Verdächtiges auf der Dürbheimer Straße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

