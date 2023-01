Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Täter verletzt 14-Jährigen mit einem Kopfstoß.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann verletzte Montagabend (16.01.2023) einen 14-jährigen Jungen im Steinweg. Der Junge fuhr gegen 18:40 Uhr in Begleitung eines Freundes auf seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Straße. Kurz vor der Einmündung zur Herforder Straße überholten sie den Täter, der fußläufig auf dem Gehweg unterwegs war. Kurz darauf stiegen die Jungen von ihren Rädern. Der Unbekannte ging auf den 14-Jährigen zu, packte ihn am Hals und stieß mit seinem Kopf gegen die Nase des Jungen. Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Mittelstraße. Der Junge wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gefahren werden. Der Täter soll ca. 1,75 m - 1,85 m groß und etwa 25 - 30 Jahre alt sein. Er sei von kräftiger, muskulöser Statur, habe einen Dreitagebart getragen und spreche mit osteuropäischem Akzent. Er sei dunkel gekleidet gewesen, habe eine Kapuze auf dem Kopf getragen und einen Korb oder eine Tasche mit sich geführt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 5 zu melden; Telefon 05222 98180.

