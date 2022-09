Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich am Dienstag (27. September 2022) gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Milser Heide. Die Täter brachen zwischen zirka 10 und 12:30 Uhr eine Tür auf. In dem Haus suchten sie nach Wertgegenständen. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Wer diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell