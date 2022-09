POL-LIP: Bad Salzuflen. Laptop aus PKW entwendet.

Lippe (ots) - Unbekannte knackten am vergangenen Wochenende (23. - 26. September 2022) den Tankdeckel eines in der Carl-Zeiss-Straße abgestellten LKWs. Aus dem Tank stahlen die Diebe etwa 100 Liter Dieseltreibstoff. Wer in dem Zusammenhang etwas beobachtet hat, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Lars Ridderbusch Telefon: 05231 / 609-5050 ...

