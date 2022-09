Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Betrunken am Kreisverkehr verunfallt.

Lippe (ots)

Ein 57-jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg verunfallte am Montag (26. September 2022) unter Alkoholeinfluss mit seinem Toyota am Kreisverkehr Detmolder Straße/Bahnhofstraße/Hamelner Straße. Von wo aus der 57-Jährige auf den Kreisel zugefahren ist, steht noch nicht fest. Gegen 15:45 Uhr prallte er gegen einen Findling und einen Bonsai-Baum auf der Grünfläche des Kreisverkehrs. Der Mann aus Horn-Bad Meinberg wurde leicht verletzt. Am Toyota entstand geringer Sachschaden. Ein Arzt entnahm dem 57-Jährigen eine Blutprobe, da er vor Antritt seiner Fahrt alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Seinen Führerschein musste er direkt abgeben. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

