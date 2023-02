Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: vereister Radschutzstreifen sorgt für Radfahrerunfälle

Freiburg (ots)

Ein vereister Radschutzstreifen an der Einmündung Müllheimer Straße / Bühlstraße sorgte am Dienstagmorgen, 31.01.2023 für mehrere Radfahrerunfälle. Gegen 07.29 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pedelec die Müllheimer Straße von Haltingen kommend, als ihm bei der Einmündung Bühlstraße das Vorderrad seines Pedelec auf einem eingefärbten Radschutzstreifen aufgrund von Glätte wegrutschte. Durch den Sturz zog sich der 21-Jährige unter anderem Kopfverletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er war wohl ohne Fahrradhelm unterwegs. Kurze Zeit später stürzte ein 54-jähriger Radfahrer an der gleichen vereisten Stelle. Er wurde wohl nur leicht verletzt. Vor Ort wurde er vom Rettungsdienst erstversorgt. Er wollte in Eigenregie einen Arzt aufsuchen. Der 54-Jährige trug einen Fahrradhelm. Unabhängig davon soll es an derselben Örtlichkeit zu weiteren Glatteis-Stürzen gekommen sein, welcher der Polizei aber nicht gemeldet wurden. Die Gefahrenstelle wurde vom Werkhof ab gestreut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell