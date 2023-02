Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - ein leicht verletzter Fahrer

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 31.01.2023, kurz nach 12:00 Uhr, sind in der Waldshuter Straße in Laufenburg drei Fahrzeuge kollidiert. Dabei erlitt ein 49 Jahre alter Mann leichte Verletzungen. Eine 55-jährige Nissan-Fahrerin war in das Heck eines vorausfahrenden und bremsenden Suzuki einer 85-jährigen Frau geprallt, der wiederum auf den davor befindlichen VW des verletzten Mannes geschoben wurde. Der Rettungsdienst war vor Ort und versorgte den Verletzten. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen liegt bei insgesamt ca. 10000 Euro. Die Feuerwehr war ebenfalls mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell