Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: dreiste Unfallflucht auf Parkplatz bei einem Schulzentrum

Freiburg (ots)

Beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Kanderner Straße stieß am Montag, 30.01.2023, gegen 16.00 Uhr, eine 71-jährige Fahrerin eines BMW gegen einen VW T-Roc. Die Beifahrerin der 71-Jährigen sei ausgestiegen und habe diese mit ihrem BMW aus der Parklücke gelotst. Die Beifahrerin stieg wieder ein und die 71-Jährige fuhr davon. An dem VW T-Roc entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Eine Zeugin konnte den Unfall beobachten und informierte die Polizei. Der Polizeiposten Steinen ermittelt nun gegen die 71-Jährige wegen dem Verdacht einer Unfallflucht. Der Sachschaden an dem BMW soll ebenfalls etwa 2.500 Euro betragen.

