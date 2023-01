Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Mehrere Räume in Unterkunft durchsucht - Polizei stellt Drogen und Bargeld sicher

Bei Durchsuchungsmaßnahmen am 31.01.2023 in einer Unterkunft für Anschlussunterbringung in der Hauptstraße in Titisee-Neustadt hat die Polizei Drogen und Bargeld sichergestellt. Vorangegangen waren Ermittlungen des Polizeireviers Titisee-Neustadt und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizei Freiburg.

Gefunden wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand unter anderen rund 1,5 Kilogramm einer bislang nicht näher bestimmten Substanz, bei er es sich möglicherweise um Betäubungsmittel handelt, sowie kleine Mengen Kokain, Marihuana und Haschisch. Die Drogen waren in Teilen bereits verkaufsfertig abgepackt. Weiterhin wurden mehrere tausend Euro Bargeld sowie neun neuwertige Smartphones sichergestellt, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut handelt.

Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen insgesamt fünf Männer wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Es handelt sich um drei gambische Staatsangehörige im Alter von 23, 24 und 31 Jahren, um einen syrischen Staatsangehörigen im Alter von 30 Jahren und einen togoischen Staatsangehörigen im Alter von 47 Jahren. Es ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, ob die Tatverdächtigen gemeinsam oder unabhängig voneinander agierten.

