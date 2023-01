POL-FR: Hohentengen: Heckscheibe eingeworfen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Eine 78-jährige Frau wurde am Montag, 30.01.2023, gegen 10.50 Uhr, Opfer eines dreisten Diebstahls. Während ihrem Einkauf in einem großen Einkaufscenter in Friedlingen bot ihr ein unbekannter Mann seine Hilfe an. Kurze Zeit später bemerkte die 78-Jährige das Fehlen ihrer Geldbörse. Diese musste der unbekannte Mann in einem unbeobachteten Moment aus der Handtasche gezogen haben. Die Handtasche selber ...

mehr