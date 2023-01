Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Mittwochabend an drei Stellen im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Zollamtstraße, in der Merkurstraße und in der Pariser Straße lag der Fokus der Kontrollen auf der auf der Überprüfung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit von Fahrzeugen. Wie ist der Zustand der Reifen? Funktionieren alle Lichter am Auto? Sind Warndreieck und Verbandskasten an Bord? In zwölf Fällen hatten die Ordnungshüter Beanstandungen. Die Betroffenen erhielten eine Frist, bis zu dieser sie die festgestellten Mängel beheben müssen. Doch nicht nur Mängel mussten die Einsatzkräfte feststellen, auch zwei Fahrzeugführer, die sich, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, hinters Steuer setzten. Auf die Fahrer kommt jetzt jeweils eine Strafanzeige zu. Einem weiteren Verkehrsteilnehmer drohen ein teures Bußgeld und mindestens ein Punkt im Verkehrszentralregister, weil er eine rote Ampel nicht beachtete. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell