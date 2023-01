Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Laptop und Sportschuhe aus Autos gestohlen

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe waren in der Nacht zu Donnerstag in Katzweiler unterwegs. In der Frühlingstraße und in der Mühleckerstraße drangen sie in geparkte Autos ein und stahlen daraus Münzgeld, eine Sporttasche mit diversen Sportschuhen der Marke Adidas, einen Rucksack mit Lehrbüchern sowie ein Laptop. Der Schaden wird auf 1.400 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt in beiden Fällen zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr.

Die betroffenen Fahrzeughalter fanden ihre Pkw am Donnerstagmorgen durchwühlt vor. Diverse Fächer im Innenraum, die Mittelkonsole sowie die Aschenbecher waren von den Tätern geöffnet worden. Aufbruchspuren wurden an keinem der beiden Wagen festgestellt. In einem Fall war sich der Halter aber sicher, sein Auto nach dem Abstellen verschlossen zu haben.

Die Polizei fragt deshalb:

Wem sind in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen - insbesondere in den beiden betroffenen Straßen? Wer hat sonstige Beobachtungen gemacht, die ihm/ihr im Nachhinein vielleicht ungewöhnlich vorkommen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

