POL-HAM: Schmuck bei Einbruch gestohlen

Hamm-Heessen (ots) - Ein 21-Jähriger wurde am Dienstag, 29. November, bei einem Unfall auf der Münsterstraße Ecke Heessener Straße leicht verletzt. Gegen 14.15 Uhr fuhr eine 42-Jährige in ihrem Audi auf der Heessener Straße in Richtung Westen. Als die Hammerin nach rechts auf die Münsterstraße abbog, kam es zur Kollision mit dem E-Scooter-Fahrer. Der Hammer war auf der Münsterstraße in Fahrtrichtung Norden ...

