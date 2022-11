POL-HAM: Kind nach Unfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots) - Ein Einfamilienhaus am Volkenhoffs Weg war am Dienstag, 29. November, das Ziel von Einbrechern. Zwischen 14.40 Uhr und 18.10 Uhr beschädigten sie ein Fenster und gelangten so in das Innere des Hauses. Im Anschluss durchwühlten sie in mehreren Räumen zahlreiche Schränke und flüchteten über einen Feldweg. Im Garten des Hauses als auch auf einem angrenzenden Feldweg fanden ein eingesetzter Diensthund und die Polizisten mehrere leere Schmuckschatullen. ...

mehr