POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte sind am Freitagabend, 25. November, zwischen 17.20 Uhr und 18.45 Uhr, in ein Wohnhaus am Dahlbockums Hof eingebrochen. Durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten der oder die Täter in das Einfamilienhaus. Mit mehreren Kleidungsstücken als Diebesgut flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Täter oder den Tätern nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 ...

