POL-HAM: Einbruch in Wohnhaus

Hamm-Rhynern (ots) - Ein Unbekannter versuchte am frühen Montagmorgen, 28. November, in die Filiale der Sparkasse am Heideweg einzubrechen. Hierzu nahm er einen Gullydeckel, den er mehrfach gegen die Scheibe eines Büroraums warf. Die Scheibe hielt dem Einbruchsversuch stand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1500 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 4.20 Uhr einen zu Fuß vom Tatort in Richtung Werler ...

