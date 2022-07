Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Ballenpresse brennt

Am Donnerstag brannte es bei Ehingen auf zwei Flurstücken.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr fing eine Ballenpresse zwischen Nasgenstadt und Berg Feuer. Ursachen hierfür dürften ein Defekt am Gerät und die sommerlichen Temperaturen gewesen sein.

Der Brand weitete sich auf zwei Flurstücke aus. Die Feuerwehr ließ zur Eindämmung des Feuers eine Schneise mit Hilfe eines Pfluges in den Acker ziehen und löschte den Brand. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Ackerland auf etwa 150 Euro. Wie hoch der Schaden an der Presse ist, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

+++++++ 1386706

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell