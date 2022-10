Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: DNA-Spur führte zum Täter - Untersuchungshaft angeordnet -gemeinsame Pressemeldung der Polizei Viersen und der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach-

Viersen (ots)

Am 25. Juli brannte es im Hubert-Vootz-Haus an der Krefelder Straße in Viersen, wir berichteten in der Meldung Nr. 65. Die Ermittlungen der Viersener Kripo kamen schnell zu dem Ergebnis, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden war. Bei der Tatortaufnahme durch das zuständige Fachkommissariat sicherten die Ermittler unter anderem eine mögliche DNA-Spur. Diese führte die Ermittler dann zu einem 39-Jährigen Viersener, der wegen diverser Straftaten in der DNA-Datenbank erfasst worden war. Weiter konnte dem Viersener ein Pkw-Aufbruch in Düsseldorf Mitte September nachgewiesen werden. Der 39-Jährige hatte den Wagen nach der Tat ebenfalls angezündet. Auf Antrag der Mönchengladbacher Staatsanwaltschaft erließ das zuständige Amtsgericht gegen den Viersener einen Untersuchungshaftbefehl. Einsatzkräfte aus Viersen nahmen den 39-Jährigen am Montag fest. Die Kripo Viersen prüft, ob der Viersener möglicherweise für weitere Einbrüche oder Brände im Stadtgebiet Viersen verantwortlich ist. Hier dauern die Ermittlungen an. /wg (1026)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell