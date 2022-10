Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Verkehrsunfall - 5-Jähriger kollidiert mit Pkw

Viersen (ots)

Am Mittwoch, den 26.10.2022 ereignete sich gegen 15:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Freiheitsstraße in Viersen. An dem Unfall waren ein 42-jähriger Pkw-Fahrer und ein 5-jähriges Kind mit einem Roller beteiligt. Der 42-jährige Viersener befuhr die Eichenstraße in Richtung Freiheitsstraße. Als er den Kreuzungsbereich überquerte fuhr im gleichen Moment das Kind mit dem Kinderroller über die Straße. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Autofahrer und dem 5-Jährigen. Der Junge war in Begleitung seiner Mutter, welche im Nachgang eigenständig einen Arzt aufsuchen wollte. /JL (1023)

