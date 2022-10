Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Verkehrsunfall am Willy-Brandt-Ring - 52-Jährige schwer verletzt

Viersen (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 8:00 Uhr ein Alleinunfall auf der Körnerstraße in Viersen, an welchem eine 52-jährige Pkw-Fahrerin beteiligt war. Die Fahrerin des Pkw fuhr nach aktuellem Ermittlungsstand mit überhöhter Geschwindigkeit von der Körnerstraße in Richtung Willy-Brandt-Ring. Daraufhin verlor die Viersenerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie fuhr über einen Grünstreifen und kollidierte mit einem dortigen Baum. In Folge des Zusammenstoßes erlitt die 52-jährige Fahrerin schwere Verletzungen. Die Tochter, welche sich auf dem Beifahrersitz befand, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug wies Schäden und starke Deformierungen am Frontbereich auf. /JL (1022)

