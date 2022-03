Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugen nach Einbruchversuch gesucht

Emsbüren (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17. März versuchten unbekannte Täter in einen Geräteschuppen in Emsbüren in der Straße Am Kräutergarten einzubrechen. Bei dem Versuch wurde die Tür des Geräteschuppens beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903-703190 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell