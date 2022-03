POL-EL: Papenburg - Präparierte Schildkröte vermutlich entsorgt

Lingen (ots) - Am Mittwoch kam es zwischen 9.15 und 9.40 Uhr auf dem Parkplatz des Familia-Marktes an der Rheiner Straße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte der Fahrer eines Toyota beim Ausparken einen Ford. Ein bislang nicht bekannter Zeuge hat den Vorfall beobachtet und an dem beschädigten Fahrzeug eine Nachricht hinterlassen. Dieser Zeuge möge sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr