Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchserie in der Eifel nach E-Bikes setzt sich fort

Cochem (ots)

Erneut verzeichnet die Polizei Cochem im Raum Eifel gezielte Einbrüche zur Erlangung von hochwertigen E-Bikes. In der vergangenen Nacht (von Donnerstag auf Freitag) verübten unbekannte Täter drei Einbrüche in dem Eifelort Urmersbach. Aus einem Heizungskeller, einer Garage und einem Gartenhaus wurden drei hochwertige E-Bikes sowie ein TV-Gerät, eine Spielekonsole sowie ein Laptop entwendet. Der Schaden beläuft sich hierbei im fünfstelligen Bereich. Der Abttransport des Diebesgutes muss mit einem größeren Fahrzeug (Lieferfahrzeug o.ä.) erfolgt sein. Hinweise bitte an die Polizei Cochem (02671/984-0)

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell