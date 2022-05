Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mann leistete bei Kontrolle erheblichen Widerstand

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 11.5.2022, 14.55 Uhr leistete ein Mann bei einer Polizeikontrolle auf der Ostenfelder Straße in Oelde erheblichen Widerstand. Der 35-Jährige fiel den Beamten während der Streife auf, weil er aggressiv wirkte und in Richtung vorbeifahrender Autos pöbelte. Als die Polizisten den Mann ansprachen, zeigte er sich zunächst kooperativ. Während des Einsatzes ergaben sich Hinweise, dass der Obdachlose Farbschmierereien auf dem Mittelweg und der Straße Nach Plümerskotten begangen hat. Daraufhin sollte der Tatverdächtige nach Beweismitteln durchsucht werden. Der 35-Jährige versuchte zu flüchten, konnte von den Einsatzkräften festgehalten und zu Boden gebracht werden. Hier leistete er erheblichen Widerstand, schlug einem Beamten mit der Faust ins Gesicht und biss einem anderen in den Unterarm. Nur mit Unterstützung weiterer Polizisten konnte der 35-Jährige unter Kontrolle gebracht werden. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Die Prüfung weiterer polizeilicher Maßnahmen steht für heute (12.5.2022) an. Die beiden angegriffenen Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt und waren nicht mehr dienstfähig.

