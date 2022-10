Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Diebstahl eines Radladers - Einsatzkräfte ermitteln erfolgreich

Nettetal-Breyell (ots)

Am Mittwoch, gegen 18:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Kraftfahrzeuges auf der Baerlo Straße. Unbekannte Täter stahlen einen Radlader, welcher sich auf einer dortigen Baustelle befand. Allerdings konnte der Radlader über einen Melder per GPS verfolgt werden. So kam es dazu, dass der Radlader auf der Steyler Straße erblickt wurde. Anschließend fuhren die Einsatzkräfte mit Blaulicht hinter dem Radlader. Der Täter stieg daraufhin aus dem Radlader aus und wurde vorläufig festgenommen. In Folge dessen konnte der Radlader wieder an den Besitzer ausgehhändigt werden. Die Ermittlungen dauern an. /JL (1024)

