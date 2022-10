Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Vermisster aus den Rheinischen Kliniken - Unterstützung durch Hubschraubereinsatz

Viersen-Süchteln (ots)

Am Mittwochabend suchte die Polizei Viersen mit Unterstützung eines Hubschraubers nach einem 24-jährigen Mann. Der 24-Jährige, der nach einer Brandstiftung nach §64 StGB in der Landesklinik in Süchteln untergebracht war, lief bei einem Ausgang von seiner Gruppe weg. Aufgrund von Hinweisen zu möglichen Anlaufstellen im Bereich Aachen wurde die Polizei Aachen über den Vermissten informiert. Dort konnte er am Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr durch Einsatzkräfte an einer der Anlaufstellen gesund angetroffen werden. Die Rheinischen Kliniken sorgten anschließend für eine Rückführung nach Süchteln. Hinweise, dass von dem Vermissten eine Gefahr ausgehe, bestanden für die Polizei nicht. /cb (1025)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell