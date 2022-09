Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Werbeschild touchiert und weitergefahren

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen, 21.09.2022, 10:31 Uhr, Holzmindener Straße 2 im Einmündungsbereich zur Wilhelmstraße Am 21.09.2022, um 10:31 Uhr, ist ein bislang unbekannter Führer eines Sattelzuges im Baustellenbereich in Kreiensen aus der Wilhelmstraße kommend nach links in die Holzmindener Straße eingebogen. Hierbei hat der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Auflieger ein in der Holzminder Straße 2 an der Hauswand angebrachtes Werbeschild touchiert. Der Führer des Sattelzuges setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Am Werbeschild und der Halterung entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel. Nr. 05382-919200 (bas)

