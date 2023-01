Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Verkehrsunfälle führten in die Stadtbahngleise

Dortmund (ots)

Zwei Verkehrsunfälle unterbrachen am Montagabend im Dortmunder Unionviertel und in Eving den Stadtbahnverkehr.

Aus noch nicht geklärter Ursache stießen um 20.30 Uhr auf der Bornstraße in Eving der Hyundai einer 25-jährigen Dortmunderin und ein BMW (Fahrer: 26, aus Dortmund) zusammen. Die Hyundai-Fahrerin geriet auf die Stadtbahngleise und fuhr gegen einen Zaun.

Beide Insassen erlitten leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 13.500 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Während der Unfallaufnahme waren die Gleise und die Bornstraße zeitweise gesperrt. Der Einsatz endete um 22.38 Uhr.

Bei dem Unfall im Unionviertel fuhr ein 75-Jähriger um 22.55 Uhr über die Rheinische Straße. Aus unbekanntem Grund fuhr der Bochumer in Höhe Heinrichstraße von der Straße über die Gleise weiter in Richtung Innenstadt und dabei in einen Zaun. Dabei beschädige der VW T-Roc in den Gleisen mehrere Bauteile.

Der Rettungsdienst lieferte den Fahrer in ein Krankenhaus ein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 am VW (Totalschaden) und 5000 Euro an den Gleisanlagen. Die für die Unfallaufnahme gesperrte Rheinische Straße war ab 00.25 Uhr wieder frei. Auch die Stadtbahn konnte in dieser Zeit nicht fahren.

