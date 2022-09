Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schwarzer SUV mit Unfallschaden gesucht

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Mittwochmorgen an der Ecke Fabrikstraße/Augustastraße gekommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem schwarzen SUV mit einer blonden Frau am Steuer.

Nach Angaben der betroffenen Autofahrerin war sie gegen 7.15 Uhr mit ihrem Fiat in der Fabrikstraße in Richtung Barbarossastraße unterwegs. Aus der Augustastraße kam in diesem Moment der schwarze SUV und querte von links nach rechts die Fahrbahn, ohne sich um die Vorfahrtsregelung zu kümmern. Obwohl die 40-jährige Fiat-Fahrerin noch bremste und versuchte auszuweichen, konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte dem SUV in die Beifahrerseite. Die unbekannte Fahrerin fuhr trotzdem, ohne anzuhalten, einfach weiter.

Die Fiat-Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. An ihrem Auto entstand Sachschaden im Frontbereich.

Wer kann Hinweise auf den schwarzen SUV und die blonde Fahrerin geben? Der Wagen dürfte auf der Beifahrerseite einen deutlichen Unfallschaden haben. Die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 369-2150, ermittelt.

Gesucht wird auch nach dem Verantwortlichen, der am Dienstag zwischen 11 und 12 Uhr in der Richard-Wagner-Straße einen geparkten Hyundai Kona gerammt hat. Der Pkw stand in Höhe des Hauses Nummer 26. Er wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich zu melden. |cri

