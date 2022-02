Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Zeit von letzter Woche Montag (31.01.21), 20.00 Uhr, bis Samstag, 14.40 Uhr, versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Merowingerstraße einzudringen.

Die Täter schlugen mit einem Stein ein Loch in eine Scheibe. Der Stein zerschlug dann im Inneren des Hauses das Glas einer Vitrine, woraufhin auch Porzellan zerbrach. Es gelang den Einbrechern jedoch nicht, sich Zugang zum Haus zu verschaffen und Beute zu machen.

Eine Nachbarin entdeckte am Samstagnachmittag den Schaden und informierte die Polizei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell