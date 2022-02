Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Drei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wesel (ots)

Am 06.02.2022, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich auf der Achterhoeker Straße, in Höhe der Autobahnüberführung der Bundesautobahn 57, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann aus Sonsbeck befuhr mit seinem Pkw, BMW 3er, den Achterhoecker Schulweg in Fahrtrichtung Sonsbeck. Nach Durchfahren der Autobahnüberführung der Bundesautobahn 57 verlor der 24-jährige BMW-Fahrer auf der Achterhoecker Straße, aus bisher ungeklärter Ursache, die Kontrolle über seinen Pkw und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fiat Wohnmobil eines 58-jährigen Mannes aus Brüggen. Die beiden beteiligten Fahrzeugführer sowie eine 56-jährige Frau aus Brüggen, welche sich als Beifahrerin in dem Wohnmobil befunden hatte, wurden durch den Zusammenstoß schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt und mussten mit angeforderten Rettungswagen örtlichen Krankenhäusern zugeführt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000,-EUR. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme musste der Achterhoeker Schulweg, sowie die Achterhoecker Straße im Bereich der Unfallstelle bis um 14:52 Uhr komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell