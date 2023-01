Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Endstation Grenzübergang

Freiburg (ots)

Für gleich zwei Autofahrer endete die Fahrt am Montag, 30.10.2023, am Grenzübergang in WT-Waldshut. Gegen 11:50 Uhr war ein 28-jähriger Mann bei der Einreise von der Bundespolizei kontrolliert worden. Hierbei fiel Marihuanageruch aus dem Innenraum auf. Es fand sich dann auch bei dem Fahrer eine Hanfblüte. Ein zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durchgeführter Drogentest schlug auf THC und Kokain an, so dass der Fahrer mit zur Blutprobe musste. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen 14:30 Uhr wurde ein 35-jähriger Autofahrer an der Grenze vom Zoll angehalten. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass sein Führerschein von einer deutschen Behörde zur Einziehung ausgeschrieben war. Ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Auch dieser Pkw blieb stehen.

