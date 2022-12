Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Täterfestnahme nach Ladendiebstahl

Ludwigshafen-City (ots)

Am Freitag, den 09.12.2022, gegen 12:15 Uhr, kam es in einer Drogerie in der Rhein-Galerie in Ludwigshafen zu einem Ladendiebstahl mit hohem Sachschaden. Die beiden 34 und 36 Jahre alten Täter entwendeten hierbei bereits den zweiten Tag in Folge mehrere hochwertige Parfüms. Der Wert des Diebesguts beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro. Beide Täter konnten bei der Tat jedoch durch den Ladendetektiv beobachtet und gestellt werden. Dieser verständigte letztlich auch die Polizei. Nach der Festnahme vor Ort wurden beide Täter zum Zwecke weiterer Folgemaßnahmen auf die Polizeidienststelle verbracht. Sie müssen sich nun wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls verantworten.

