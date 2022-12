Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallverursacher gesucht

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Freitag, den 09.12.2022, gegen 07:15 Uhr, kam es an der Einmündung Adlerdamm / Erich-Reimann-Straße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Im Nachgang an diesen, bei dem eine Fahrradfahrerin leichtverletzt wurde, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Nach ihm wird nun polizeilich gefahndet. Die 51-jährige Radfahrerin wartete zuvor auf dem Fahrbahnteiler des Adlerdamms gegenüber der Erich-Reimann-Straße. In ebendieser stand zur gleichen Zeit ein dunkler PKW, welcher beabsichtigte nach links auf den Adlerdamm in Fahrtrichtung Kaiserwörthdamm abzubiegen. Beim Abbiegevorgang touchierte der PKW die wartende Radfahrerin, woraufhin diese zu Boden stürzte. Der PKW-Fahrer fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter. Durch den Sturz erlitt die 51-Jährige Schmerzen am Knie und am Ellenbogen. Der Verursacher ist bisher unbekannt.

Sofern Sie Hinweise zum Unfallgeschehen und/oder zum Unfallverursacher geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 in Verbindung zu setzen: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

